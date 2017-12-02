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Синоптики попереджають мешканців Львівщини про сильний сніг та ожеледицю на дорогах

Вероніка Рой

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За інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у найближчі дні очікується погіршення погодних умов. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Відтак, 3 грудня вранці та вдень мокрий сніг та сніг, 4 грудня вночі місцями сильний сніг, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с та хуртовини. Синоптики прогнозують також подальше зниження температури: вночі 4 грудня до -2-7ºС морозу.

Через сильні опади та пониження температури можливі снігові замети на дорогах та ожеледиця, налипання мокрого снігу на лінії електропередач та зв’язку.

За таких умов традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, переохолодженням та обмороженням людей.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації звертається до населення з рекомендаціями на період негоди:

– обмежити перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості;

– відмовитись на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів;

– водіям, за можливості, відмовитись від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності виїзду слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, особливості і стан транспортного засобу;

– усіх учасників дорожнього руху просять бути максимально обачними і обережними на вулиці.

Для забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення населення та безперешкодного проїзду автошляхами області аварійні та автодорожні служби області працюють цілодобово в посиленому режимі.

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