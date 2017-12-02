Комунальники обіцяють, що прибиратимуть Львів від снігу цілу ніч

У зв’язку з погіршенням погодних умов, в місті працює снігоприбиральна техніка. Робота буде тривати і вночі. Зранку до прибирання будуть залучені працівники ЛКП. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськї ради.

«Станом на сьогоднішній день на чергуванні 56 одиниць техніки, зараз працює 12 одиниць, о 14.00 год працювало 23 піскорозкидувачі, посипали мости і підйоми. Техніка працюватиме також ввечері та зранку. Також завтра зранку до прибирання будуть залучені працівники ЛКП», – розповіла Ірина Маруняк.

Стежити за роботою снігоприбиральної техніки он-лайн можна тут: http://lviv.art-security.com/report/graph.