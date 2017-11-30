Учасники АТО обурені мапою України з «ДНР» та «ЛНР». Завтра йдуть до Ратуші

Українські бійці АТО оприлюднили публічне звернення щодо карти із невизнаними «народними» республіками, яку сьогодні, 30 листопада, використали організатори на Безпековому форумі у Львові. Завтра ветерани війни прийдуть під стіни Ратуші, аби висловити свою позицію із цього приводу, пише Форпост.

«Україна цілісна, неподільна та суверенна. А тимчасово окуповані території – будуть звільнені від окупантів та їх посіпак.

Ми стоїмо на Сході країни, борючись із російськими регулярними військами та їх найманцями. Але несподівано для нас став “ніж у спину” від тих, людей, які представляють себе патріотами. На Безпековому форумі у Львові, ще раз підкреслюємо, саме БЕЗПЕКОВОМУ форумі, організатори презентували карту України, де замість позначок про зону антитерористичної операції та окупованих територій Донецької та Луганської областей позначені “PEOPLE’S REBUPLICS OF DONETSK AND LUHANSK” (НАРОДНІ РЕСПУБЛІКИ ДОНЕЦЬКА ТА ЛУГАНСЬКА)!

Ми, учасники АТО, не здалися. Для нас справа честі, гідності відстояти українські рубежі. А ті, хто “віддає” територію своєї країни, задля політичного піару чекає смітник історії. Ми наполягаємо на притягненні до відповідальності осіб, які у Львові є апологетами гібридної війни проти України та українців”, – йдеться у зверненні.

Окрім того, завтра о 13:00 ветерани війни прийдуть під стіни Ратуші, аби висловити свою позицію. Під текстом звернення підписалося під більше 10 ветеранських організацій.

Усіх небайдужих також запрошували приєднуватись до акції.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові зобразили мапу України з «ДНР» та «ЛНР».