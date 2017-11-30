Кількість смертельних ДТП у 2017 році вже стала рекордною за всю історію України

Національна поліція України та Консультативна місія ЄС в Україні презентувала перше відео соціального проекту «Керуй!». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Українцям нагадують, що за останній рік ситуація на дорогах України критично погіршилась, а кількість смертей та травмувань у наслідок ДТП у 2017 році стала рекордною за всю історію України.

У соціальному промо-ролику знялося чимало відомих українців.

Нова ініціатива закликає керувати не тільки автомобілем, а й своїми емоціями, діями, самим своїм життям і тому отримала просту назву «Керуй!». Це слово одночасно закликає і сісти за кермо, і повністю усвідомити себе частиною великої країни, великої історії, великої дороги та всіх, хто нею кудись прямує. Відчути свою особисту велич, а значить – і дріб’язковість та мізерність миттєвого пориву порушити прості правила заради мимолітної вигоди.

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«Ми пишаємося усіма водіями, хто керує собою і не порушує. Ми вдячні усім, хто не їздить на червоне та не п’є за кермом. Ми пишаємось тими, хто користується паском безпеки, саджає своїх дітей у автокрісло, хто пропускає пішоходів, і не перевищує швидкість! Дякуємо вам за це! Ми знаємо, що в країні зараз не найпростіші часи, українцям важко, і все це, в тому числі, впливає на ситуацію на дорогах. Та дорога – це частина нашого життя, і вона стала занадто небезпечною. Нехай водіння буде задоволенням, а не жахом. Ми пропонуємо вам об’єднатись заради цієї мети, і дуже розраховуємо на вашу підтримку», – йдеться у описі соціальної кампанії.