У Львові до Дня ЗСУ відбудуться змагання з паверліфтингу

У вівторок, 5 грудня, у Львові відбудуться змагання із класичного паверліфтингу, які уже другий рік поспіль до Дня Збройних сил України організовує молодіжно-спортивний клуб «Купол». Про це повідомляє прес-служба «Народного контролю».

У програмі турніру – змагання серед жінок та чоловіків у категоріях до 75 кг та 75+ кг. Початок – о 18:00.

Змагання пройдуть у приміщенні першого соціального тренажерного залу «Купол» (СЗШ №100, вул. Величковського, 58), який улітку 2016-го року відкрили львівські десантники. Зокрема, серед запрошених гостей турніру – ветарани АТО.

За словами організаторів, проведення такого заходу – це можливість активно відзначити 26-річчя ЗСУ, а ще додатковий привід популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді.

«Це вже вдруге ми організовуємо такі змагання, адже вважаємо, що це найкращий спосіб відсвяткувати День Збройних сил України – активно, з азартом, демонструючи, що наші можливості безмежні, якщо вміти долати власні лінощі», – говорить ветеран АТО, десантник Віталій Свінціцький.