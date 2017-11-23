ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на Всеукраїнському форумі зберуться кращі ОСББ, що розповісти свої історії успіху

Олександр Косик

|

В суботу, 25 листопада, у Львові відбудеться VIII Всеукраїнський форум ОСББ. Захід проводять для створення якісної комунікаційної платформи обміну досягненнями та можливостями змін у галузі житлового господарства між усіма впливовими групами: представниками ОСББ, владою, бізнесом, експертами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Робота Форуму буде спрямована на обговорення питань реформування сфери житлово-комунального господарства, також говоритимуть про тарифи на комунальні послуги та перспективи створення конкурентного ринку, процес впровадження енергоефективних змін.

Учасниками Форуму стануть найпрогресивніші керівники ОСББ та Асоціацій ОСББ зі всіх областей України; представники влади Львова, очільники відділів та управлінь житлового господарства обласних центрів, представники міжнародних організацій та громадського сектору.

Для учасників VIII Всеукраїнського форуму ОСББ потрібно зареєструватися.

Організаторами Форуму є Львівська міська рада, КУ «Інститут міста», Ресурсний центр ОСББ Львівської міської ради.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...