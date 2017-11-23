У Львові на Всеукраїнському форумі зберуться кращі ОСББ, що розповісти свої історії успіху

В суботу, 25 листопада, у Львові відбудеться VIII Всеукраїнський форум ОСББ. Захід проводять для створення якісної комунікаційної платформи обміну досягненнями та можливостями змін у галузі житлового господарства між усіма впливовими групами: представниками ОСББ, владою, бізнесом, експертами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Робота Форуму буде спрямована на обговорення питань реформування сфери житлово-комунального господарства, також говоритимуть про тарифи на комунальні послуги та перспективи створення конкурентного ринку, процес впровадження енергоефективних змін.

Учасниками Форуму стануть найпрогресивніші керівники ОСББ та Асоціацій ОСББ зі всіх областей України; представники влади Львова, очільники відділів та управлінь житлового господарства обласних центрів, представники міжнародних організацій та громадського сектору.

Для учасників VIII Всеукраїнського форуму ОСББ потрібно зареєструватися.

Організаторами Форуму є Львівська міська рада, КУ «Інститут міста», Ресурсний центр ОСББ Львівської міської ради.