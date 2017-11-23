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Туманний ранок та до +9 вдень – погода на завтра у Львові

Єва Корнійчук

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За прогнозами синоптиків, завтра  у Львові – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° тепла, вдень 7 – 9° тепла.

 

25 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

26 листопада – хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер південний з переходом на західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря впродовж доби 3 – 8° тепла.

 

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