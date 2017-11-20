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На Львівщині горів будинок: дворічний хлопчик потрапив до лікарні

Олександр Косик

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У Буському районі в пожежі постраждав 2-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

20 листопада о 15:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Чаниж, Буського району.

На момент пожежі у будинку спав хлопчик, 2015 року народження. Дідусь побачив дим із будинку й негайно кинувся рятувати дитину. Внаслідок пожежі хлопчик отримав опіки, і у стані середньої важкості госпіталізований в Буську центральну районну лікарню.

Пожежу локалізували о 16:40 та ліквідували о 17:09 в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено перекриття  на площі 50 кв.м, дві житлові кімнати на площі 40 кв.м, речі домашнього вжитку на площі 40 кв.м. Окрім цього, пошкоджено дві житлові кімнати на площі 40 кв.м.

Причина займання встановлюється.

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