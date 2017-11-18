Працівника лісового господарства оштрафували за браконьєрство

У Бродівському районі впіймали браконьєра, який полював на диких звірів, розставляючи стальні петлі. Чоловік працює лісорубом у ПП «Вегера». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського ОУЛМГ.

У Бродівському районі на території Пеняцької сільської ради у лісовому масиві, кв № 31 вид 22 Пеняцького лісництва ДП Золочівський лісгосп 16 листопада після сьомої години ранку районним мисливствознавцем Золочівського району Легоцьким Романом Любомировичем спіймано порушника правил полювання, жителя села Голубиця Бродівського району, який стальними петлями (тросиками) відловлював диких звірів. Порушник працює лісорубом у ПП «Вегера», яке займається рубкою лісу у лісогосподарських підприємствах, дав пояснення, що він ставив петлі на козулю в чому зізнався і провину свою визнав.

На порушника буде накладено штраф згідно ст. 85 ч. 2 у розмірі від 60 (1020, грн.) до ста двадцяти (2040,0грн) неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Крім того він має відшкодувати збитки завдані мисливському господарству за незаконно знищену козулю у розмірі 32 тис. грн.

Оскільки територія, на якій спіймано порушника належить до мисливських угідь державного мисливського резерву, і відшкодування збитків мало отримати Львівське ОУЛМГ, але у зв’язку з тим, що управління немає госпрозрахункового рахунку і не може отримати ці кошти, то їх можуть отримати органи місцевого самоврядування (Бродівська райрада). Справа буде передана до суду за місцем скоєння і усе вирішить суд.