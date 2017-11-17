Міський голова Львова Андрій Садовий заперечив інформацію, що у Львові перейменують вулицю Стрийську та дадуть їй ім’я відомого польського політичного та культурного діяча, почесного громадянина Львова Яцека Куроня. Про це Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Наступного тижня комісія з перейменувань розгляне звернення ініціативної групи львів’ян щодо вшанування пам’яті почесного громадянина Львова Яцека Куроня. Вулиці Стрийської в переліку потенційних вулиць, площ, скверів для перейменування немає і не було», – наголосив мер Львова.

Нагадаємо, 15 листопада 2017 року було оприлюднене звернення групи відомих львів’ян до Львівської міської ради з пропозицією назвати одну з центральних вулиць іменем Яцека Куроня. «Водночас пропонуємо міським радам інших міст України і Польщі зробити подібний крок – назвати одну з вулиць прізвищем особи, яка доклалася до польсько-українського примирення», – наголосили автори звернення.

Учора, 16 листопада, деякі ЗМІ повідомили, що на честь Яцека Куроня у Львові можуть перейменувати саме вулицю Стрийську.

Як повідомляв Львівський портал, частина націоналістично налаштованої громадськості Львова взагалі засудила сам факт появи у Львові вулиці відомого поляка.

Фото з відкритих джерел