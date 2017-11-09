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Юлія Янчар: «Днів української не треба…»

Андрій Котенський

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Жірналіст, телеведуча про День української мови:

«Сьогодні в фейсбуці побачила, що нині День української мови. День. Не місяць. Не рік. Не життя. День. Відмініть це будь ласка! От ці дні. Це як якесь знущання.

Я все своє життя говорю українською, а своє свідоме життя у Києві принципово говорю українською. Не треба мені ваших днів. Я хочу, щоб люди, які живуть в Україні не мали день для Української. А жили нею. Тому відмініть ці чортові дні. Української мови, письма, диктантів, вишиванки і ще всякої маячні. Просто живіть і любіть цю нашу мову, нашу історію, національні костюми і все, що пов’язує нас з цією землею і предками.

Коли роками українцям нав’язували, що їхня мова – це сєлоо, коли твою мову постійно дублюють російською на будь-якому сайті, коли немає нормальних українських журналів чи книжкових видавництв. Не почнуть від того люди говорити і любити цю мову. Особливо у великих містах.

Мій особистий соціологічний зріз – дитячі майданчики. Молоді мами і тати. Деякі дітки навіть ніяковіють, коли їх щось питаєш українською… хоча є і україномовні сім’ї. Я дуже тішуся щоразу, коли серед моїх знайомих є ті, які свідомо почали говорити українською і не переходять на російську. І для них, як і для мене – днів української не треба. День це дуже мало. Треба, щоб на все життя», – повідомила Юлія Янчар у своєму Facebook.

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