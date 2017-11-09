У Львові завтра буде «моросити», а зранку місто вкриє туман

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по території Львівської області та місту Львову сьогодні ввечері, 9 листопада, із збереженням вночі та вранці 10 листопада, місцями очікується туман видимістю 200 – 500 м.
Завтра у Львові синоптики прогнозують невеликий дощ, вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 5° тепла, вдень 6 – 8° тепла.
11 листопада синоптики прогнозують часом невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вдень 4 – 9° тепла.
Єва Корнійчук