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У Львові завтра буде «моросити», а зранку місто вкриє туман

Єва Корнійчук

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За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по території Львівської області та місту Львову сьогодні ввечері, 9 листопада, із збереженням вночі та вранці 10 листопада, місцями очікується туман видимістю 200 – 500 м.

Завтра у Львові синоптики прогнозують невеликий дощ, вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 5° тепла, вдень 6 – 8° тепла.

11 листопада синоптики прогнозують часом невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

 

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