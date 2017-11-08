«Львівавтодор» взявся фіксувати порушників правил паркування

За вчорашній день працівники ЛКП «Львівавтодор» зафіксували 14 випадків порушення правил дорожнього руху через неналежне паркування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», за вчорашній день, 7 листопада, працівники відділу оперативного реагування ЛКП «Львівавтодор» зафіксували 14 порушень правил дорожнього руху. Найпоширеніше порушення – це паркування на пішохідних переходах та біля пішохідних переходів.

«За вчорашній день наші працівники відділу оперативного реагування зафіксували 14 порушень правил дорожнього руху. З них, 6 випадків – це паркування на пішохідних переходах та біля пішохідних переходів, 4 випадки – паркування на смузі для руху транспорту (ринок «Привокзальний») та 4 випадки – паркування на зупинках громадського транспорту», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, не належне паркування машин створює незручності для мешканців та гостей Львова та є основною причиною затримок у русі електротранспорту міста.