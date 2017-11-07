У Львові раптово помер водій фури

У Львові на вул. Грінченка, 1 за кермом вантажівки помер водій, а фура врізалась у припарковану машину. Про це повідомила «Варта-1».

За даними очевидців, водій-далекобійник помер за кермом фури на ходу. В машині «Субару» ніхто фізично не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Водночас у поліції підтвердили факт такої ДТП.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася о 20:15. Вантажівка DAF зачепила припаркований автомобіль Subaru. Після цього фура зупинилася. Коли люди підбігли до вантажівки, водій був мертвий», – повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світалана Добровольська.