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У Львові раптово помер водій фури

Катерина Родак

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У Львові на вул. Грінченка, 1 за кермом вантажівки помер водій, а фура врізалась у припарковану машину. Про це повідомила «Варта-1».

За даними очевидців,  водій-далекобійник помер за кермом фури на ходу. В машині «Субару» ніхто фізично не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Водночас у поліції підтвердили факт такої ДТП.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася о 20:15. Вантажівка DAF зачепила припаркований автомобіль Subaru. Після цього фура зупинилася. Коли люди підбігли до вантажівки, водій був мертвий», – повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світалана Добровольська.

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