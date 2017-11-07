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Наші військові успішно випробували українські боєприпаси

Омелян Шевчук

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На військовому полігоні у Дівичках відбулись успішні випробування боєприпасів, вироблених на українських підприємствах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі РНБО України.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, РНБО України поставила завдання перед українським оборонним комплексом налагодити виробництво боєприпасів. «Це дуже важлива тема для зміцнення обороноздатності країни, її актуальність значно зросла після того, як було знищено два наших потужних арсенали», – сказав він.

О. Турчинов повідомив про успішні військові випробування боєприпасів українського виробництва. «І що дуже важливо, – це найдефіцитніша група боєприпасів, а саме: 152-мм снаряди, гранати (ВОГ) для АГС і 60-мм міни для нових українських мінометів, які вже поставлені на озброєння Збройних Сил України», – сказав він, додавши, що під час стрільб усі боєприпаси підтвердили задані бойові характеристики.

Він також зазначив, що після проведення найближчим часом державних випробувань та прийняття на озброєння цих боєприпасів розпочнеться їх серійне виробництво.

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