У Львові водій «Рено» травмував двох пішоходів. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 листопада о 17.35 на вулиці Хуторівка у Львові.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено 19», 68-річний львів’янин, скоїв наїзд на двох пішоходів, мешканців Львова віком 55 та 33 роки.

Внаслідок наїзду чоловіки отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.