У Львові водій «Рено» травмував двох пішоходів. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 листопада о 17.35 на вулиці Хуторівка у Львові.
Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено 19», 68-річний львів’янин, скоїв наїзд на двох пішоходів, мешканців Львова віком 55 та 33 роки.
Внаслідок наїзду чоловіки отримали тілесні ушкодження.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Омелян Шевчук