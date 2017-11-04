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У Львові водій «Рено» травмував двох пішоходів

Омелян Шевчук

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У Львові водій «Рено» травмував двох пішоходів. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 листопада о 17.35 на вулиці Хуторівка у Львові.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено 19», 68-річний львів’янин, скоїв наїзд на двох пішоходів, мешканців Львова віком 55 та 33 роки.

Внаслідок наїзду чоловіки отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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