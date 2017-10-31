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Російський літак екстрено сів в Одесі через підозрілу сумку в туалеті

Єва Корнійчук

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Літак, що прямував із Росії до Туреччини здійснив екстренну посадку в аеропорту “Одеса”. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник голови ГУНП в Одеській області Р.Форостяк, передає УНН.

“На міжнародному авіарейсі турецької авіакомпанії, що прямував з Домодєдово (Москва) до Туреччини виникла нештатна ситуація: один з пасажирів поскаржився на стан здоров’я, а саме: на розлад шлунку, та довгий час знаходився в приміщені туалету. Екіпаж з огляду на підозрілі дії пасажира, провів детальний огляд туалетної кабіни та виявив у приміщенні сховану підозрілу сумку. Знахідка змусила екіпаж вдатись до рішення здійснити екстрену посадку на найближчому аеродромі, ним виявився Міжнародний аеропорт “Одеса”, -написав Р.Форостяк.

За словами Р.Форостяка, наразі в аеропорт, до літака А320, що тільки-но здійснив вдалу посадку, вирушили підрозділ вибохутехнічного управління ГУНП Поліція Одеської області для огляду підозрілого предмету.

 

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