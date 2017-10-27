У шахті «Лісова» стався обвал

У селі Сілець Сокальського району Львівщини стався обвал породи у шахті «Лісова». Трьох гірників госпіталізовано до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

«Небезпечна подія сталася 26 жовтня о 23:35 на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля», на глибині 830 метрів розвідувального штреку, під час укріплення. Внаслідок обвалу породи було травмовано 3-х працівників (всі жителі с. Сілець Сокальського району), яких з травмами різного ступеню важкості було госпіталізовано у Червоноградську міську лікарню», – йдеться у повідомленні.

Обставини події з’ясовуються.