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У шахті «Лісова» стався обвал

Андрій Котенський

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У селі Сілець Сокальського району Львівщини стався обвал породи у шахті «Лісова». Трьох гірників госпіталізовано до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

«Небезпечна подія сталася 26 жовтня о 23:35 на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля», на глибині 830 метрів розвідувального штреку, під час укріплення. Внаслідок обвалу породи було травмовано 3-х працівників (всі жителі с. Сілець Сокальського району), яких з травмами різного ступеню важкості було госпіталізовано у Червоноградську міську лікарню», – йдеться у повідомленні.

Обставини події з’ясовуються.

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