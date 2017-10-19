Львів’ян застерігають про туман

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 20 жовтня, вночі та вранці по місту Львову очікується туман, видимістю 200 – 500 м. передає Львівський портал.
20 жовтня пройде без опадів. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 5 – 7° тепла, вдень 17 – 19° тепла.
На суботу синоптики прогнозують також без опадів, лише ввечері місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° тепла, вдень 13 – 18° тепла.
Соломія Григор'єва