Прикордонники запрошують на військову службу за контрактом

Державна прикордонна служби України запрошує громадян на військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського складу. Про це інформує прес-служба ДПС.

Вимоги до кандидата:

призовний вік (18-50 років),

освіта не нижча за повну середню,

придатний до військової служби за станом здоров`я та професійно-психологічними якостями,

має бажання проходити додаткову підготовку та приймати участь в проведенні Антитерористичної операції на Сході України,

готовий прийняти на себе обов’язки та відповідальність охоронця державних рубежів.

Держава гарантує військовослужбовцям за контрактом:

достойне та своєчасне грошове забезпечення (на даний час від 7000 до 8500 гривень з додатковими виплатами під час прийняття участі в Антитерористичній операції);

службові жилі приміщення, право на постійне житло при вислузі 20 років;

кар’єрне зростання, проходження необхідної підготовки в відомчих навчальних центрах;

можливість вступу до Національної академії Державної прикордонної служби на перший курс по конкурсу для військовослужбовців за контрактом;

визначений чинним законодавством соціальний пакет для військовослужбовця, пільги для них та членів їх сімей, в тому числі і як для учасників Антитерористичної операції;

безкоштовна кваліфікована медична допомога у відомчих лікувальних закладах.

Зарахування на військову службу проводиться в Західному регіоні (у Львівському, Мостиському, Чопському, Мукачівському, Чернівецькому прикордонних загонах) та в органи Державної прикордонної служби в інших регіонах України на такі посади:

інспектор прикордонної служби – фельдшер (необхідна відповідна освіта);

молодший інспектор прикордонної служби – водій, тракторист (необхідне посвідчення водія), зв’язківець, кухар (за наявності відповідної освіти);

молодший інспектор прикордонної служби – інструктор службового собаки (передбачає спеціальну підготовку, наявність собаки не є обов’язковою);

молодший інспектор прикордонної служби.

Звертайтесь до Окремого регіонального центру комплектування – м. Львів, вул. Личаківська, 74, тел. (032) 239-00-68, або у м.Мостиська, вул. Я.Мудрого, 113, тел. 0979035819.