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Найсильнішою жінкою світу стала українка

Олександр Косик

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Українка Ольга Лящук завоювала титул найсильнішої жінки планети. Про це повідомляє Уніан, передає Львівський портал.

Наша співвітчизниця здобула блискучу перемогу в Лас-Вегасі. Уродженка Донецька здобула золоту медаль на чемпіонаті світу серед стронг-професіоналів Strongest Women in the World-2017 Olimpia.

Вона вже повернулася з Лас-Вегаса, і тепер готується до наступних змагань. А ще сподівається, що її досягнення оцінять на Батьківщині. Вона вже почала підбирати собі вбрання для офіційної церемонії.

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