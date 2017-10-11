Найсильнішою жінкою світу стала українка

Українка Ольга Лящук завоювала титул найсильнішої жінки планети. Про це повідомляє Уніан, передає Львівський портал.

Наша співвітчизниця здобула блискучу перемогу в Лас-Вегасі. Уродженка Донецька здобула золоту медаль на чемпіонаті світу серед стронг-професіоналів Strongest Women in the World-2017 Olimpia.

Вона вже повернулася з Лас-Вегаса, і тепер готується до наступних змагань. А ще сподівається, що її досягнення оцінять на Батьківщині. Вона вже почала підбирати собі вбрання для офіційної церемонії.