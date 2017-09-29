Завтра у Львові частково перекриватимуть рух транспорту через карнавал

З 30 вересня до 3 жовтня у Львові проходитиме Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев на вулиці – 2017».

В рамках цього фестивалю 30 вересня, з 17.00 до 18.00 відбудеться карнавальна хода театрів за таким маршрутом: вул. Університетська, 1 (площа перед Львівським Національним університетом ім. І. Франка) – вул. Листопадового Чину – пл. Генерала Г. Григоренка – вул. Академіка В. Гнатюка – проспект Свободи (непарна сторона)– площа Міцкевича – проспект Свободи (парна сторона) – площа перед Львівським Національним Академічним театром опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Відтак, 30 вересня з 17.00 до 18.00 ГУ Національної поліції у Львівській обл. призупинятиме рух транспорту до 5 хв. на час руху пішої карнавальної ходи, інформують у прес-службі ЛМР.

У 2017 році фестиваль буде проходити на окремих локаційних майданчиках (площах) Львова. Зокрема, вистави будуть відбуватись в Трамвайному Депо, в дворику Львівської Ратуші, на спортивному майданчику Банківського інституту по вул. С. Стрільців, 11, на площі перед Львівською Оперою та на площі Ринок. Вистави, які відбуватимуться на закритих майданчиках будуть платними.

«Золотий Лев на вулиці» – це не просто вуличний фестиваль, а театральна європейська традиція і один з найпрестижніших театральних форумів України. Щороку він перетворює Львів на величезну театральну сцену, дарує яскраві враження і відчуття. Тут можна побачити вистави світового визнання, прем’єри, експериментальні постановки молодих театрів.

Фестиваль відбувається за підтримки Міністерства культури України, Управління культури ЛОДА, управління культури Львівської міської ради, Львівської обласної ради. Організатори фестивалю щиро вдячні їм за підтримку.

Фото: ТСН