Поліція розшукує злодія, який викрав у Стрию фургон

Стрийські правоохоронці встановлюють осіб, причетних до викрадення автомобіля «Peugeot Expert». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

У Стрийський відділ поліції 26 вересня близько 08.00 надійшло повідомлення від 55-річного місцевого мешканця про викрадення його автомобіля «Peugeot Expert» сірого кольору, 1998 року випуску.

Встановлено, що зловмисник заволодів транспортним засобом уночі, пошкодивши навісний замок на дверях гаражу, де той зберігався.

«Крім іномарки, з гаражу зникли особисті речі власника. Наразі ми проводимо заходи з розшуку автомобіля та встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння ним. Усіх хто володіє інформацією, яка б допомогла у розкритті цього злочину, просимо повідомити її працівникам поліції або зателефонувати на оперативну лінію 102», – звернувся начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Триває досудове розслідування.

Фото: Peugeot