ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція розшукує злодія, який викрав у Стрию фургон

Дарина Смеречанська

|

Стрийські правоохоронці встановлюють осіб, причетних до викрадення автомобіля «Peugeot Expert». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

У Стрийський відділ поліції  26 вересня близько 08.00 надійшло повідомлення від 55-річного місцевого мешканця про викрадення його автомобіля «Peugeot Expert» сірого кольору, 1998 року випуску.

Встановлено,  що зловмисник заволодів транспортним засобом уночі, пошкодивши навісний замок на дверях гаражу, де той зберігався.

«Крім іномарки, з гаражу зникли особисті речі власника. Наразі ми проводимо заходи з розшуку автомобіля та встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння ним. Усіх хто володіє інформацією, яка б допомогла у розкритті цього злочину, просимо  повідомити її працівникам поліції або зателефонувати на оперативну лінію 102»,  – звернувся начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Вчинення цього злочину  карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Триває досудове розслідування.

Фото: Peugeot

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів