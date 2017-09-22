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У Садового хочуть закрити автобусний маршрут «4А»

Андрій Котенський

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Львівське комунальне підприємство АТП №1 планує позбутися автобусного маршруту №4А, який сполучав Сихів із центром Львова. Знамениті автобуси-гармошки, які курсували на цьому маршруті, вже зараз ржавіють у депо перевізника, а на маршрут випускають лише декілька менших автобусів. Про на своїй сторінці повідомив представник комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради депутат Валерій Веремчук.

У планах перевізника повна відмова від маршруту «№4А».

«Думаю, львів’яни помітили, що з доріг зникли знамениті «гармошки», які курсували на маршруті №4а – Санта-Барбара – пл. Різні. Як пояснив керівник львівського комунального підприємства АТП-1 Орест Хамула, після запуску сихівського трамваю «4А» став збитковим. У результаті, з нього зняли великогабаритні «гармошки», а залишили лише 4 менші автобуси, які їздять із періодичністю 20-30 хв. У планах, повна відмова від маршруту», – повідомив Валерій Веремчук.

Перевізник не знає, що робити із великими автобусами, які закупили за кошти львів’ян.

«Що робити з громіздкими «гармошками», в АТП-1 не знають. Тож автобуси, яким тільки 5-6 років, і які купувалися за кошти з бюджету, просто залишили гнити на території перевізника», – обурюється депутат.

Коментарі

  1. Було б ще краще пустити цю маршрутку від Галицького перехрестя на Привокзальний ринок , велика як раз можливість людям комфортно їхати , бо ні в 13 тролейбус , ні 51, 31, та інші не можливо зранку сісти , всі переповнені.

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