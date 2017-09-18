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Розпочався суд над Саакашвілі

Катерина Родак

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Мостиський суд Львівської області почав розгляд справи щодо перетину кордону України Міхеілом Саакашвілі. Біля суду збираються прикордонники, а також прибічники і противники екс-губернатора Одещини. Як повідомляє BBC Україна, інтереси пана Саакашвілі захищає адвокат Маркіян Галабала.

Раніше планувалося, що засідання відбудеться о 15:00. Наразі в Мостиському райсуді працює лише один суддя.

До суду підійшло вже 40 прикордонників. Вони зазначили, що це – майже уся зміна пропускного пункту “Шегині”, яка чергувала на кордоні під час незаконного перетину Міхеілом Саакашвілі кордону України.

Після 15:00 до суду підійшли хлопці та чоловіки різного віку. Спочатку вони відмовлялися коментувати, хто вони такі. Але згодом розгорнули плакати з надписами: “Міша геть”, “Саакашвілі повертайся у Грузію” та інші.

У них виникли суперечки з прихильниками Міхаіла Саакашвілі.

До суду також приїхав депутат Юрій Дерев’янко, один з найближчих соратників Саакашвілі, який був разом з ним під час подій минулої неділі на кордоні.

До будівлі суду підходять поліцейські. За півгодини до анонсованого початку розгляду справи Саакашвілі їх було приблизно півсотні.

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