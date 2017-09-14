В центрі Львова дерево впало на автомобіль

Сьогодні у центрі Львова дерево впало на легковик. Про це у Facebook повідомив координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич.

«Сьогодні, 14 вересня, на вулиці Валовій,31 дерево впало на автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Фото: Ігор Зінкевич