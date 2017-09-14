Міськрада надала згоду на арешт землі на розі Трускавецької – Підстригача

Міська рада ухвалила надати згоду Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на арешт нерухомого майна – земельної ділянки загальною площею 0,652 га на вул. Трускавецькій – вул. Академіка Підстригача (В). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Суть питання полягає в тому, що залишається нереалізованим ще один момент в справі по земельних ділянках на вул. Федорова. Власне, виконавча служба департаменту примусового виконання судових рішень Міністерства юстиції зобов’язує Львівську міську раду платити 5 млн. 900 тис. грн. збору виконавчого, який, на думку, виконавчої служби повинні бути сплачений за участь у виконанні судового рішення про сплаті заборгованості міської ради перед інвестором за розірвані договори оренди по вул. Федорова…

По даному судовому рішенню виконавча служба не здійснювала жодних дій, оскільки ці гроші були сплачені Львівською міською радою добровільно на виконання мирової угоди. Але станом на сьогодні в нас є відкрите виконавче провадження, є накладений арешт на всі активи міської ради. Справа про зняття арешту перебуває в судді. Ми виграли першу інстанцію. Зараз справа перебуває на розгляді в Апеляційному-адміністративному судді», – зазначила директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

У в справі по земельних ділянках на вул. Федорова арештовують ділянку на анологічну собівартість, щоб зняти арешт з інших активів міської ради…

«Ми пропонуємо зараз, як тимчасове рішення, вибрати земельну ділянку, ця земельна ділянка є аукціонна, повністю оформленою технічною документацією і її вартість, згідно з оцінки складає 6 млн. грн. Пропонуємо надати можливість накладання арешту на одну цю земельну ділянку і зняти з інших активів міської ради арешт для того, щоб ми могли укладати договори оренди, проводити аукціони і наповнювати міський бюджет», – заявила Гелена Пайонкевич.