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Вчора на Львівщині знайшли тіла двох потопельників

Соломія Григор'єва

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Вчора, 11 вересня, у водоймах Львівської області виявили тіла двох потопельників. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

О 13.40 год. в місті Стрий на вулиці Об’їздній в місцевому озері виявлено тіло місцевого жителя, 1955 року народження без ознак насильницької смерті. Тіло було витягнуто на поверхню працівниками поліції та доставлено в морг Стрийської ЦРЛ. Проводиться дослідча перевірка.

О 18.30 год. у селі Підмонастирок Дрогобицького району на річці Бистриця виявлено тіло місцевого жителя, 1994 року народження, без ознак насильницької смерті. Тіло було витягнуто на поверхню місцевими жителями та доставлено в морг Дрогобицької ЦРЛ. Проводиться дослідча перевірка.

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