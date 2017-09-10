Поляки пропустили Саакашвілі до України

Прикордонники ПП «Медика» пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України ПП «Шегині». Про це повідомляє кореспондент Української правди.

Раніше автобус з Саакашвілі пропустили на ПП, а проїзд іншим машинам, які були у складі колони, що їхала з Перемишля, перекрили.

Також на пункт пропуску заїхали 4 поліцейських машини.

Водії, які їдуть зі сторони України, розповідають про посилені заходи українських правоохоронців.

Пасажири авто, які їдуть до України через цей пункт пропуску, також не можуть потрапити до прикордонників та спостерігають за ситуацією.

Як повідомляє прес-секретар Валентина Наливайченка Маркіян Лубківський, на українському боці ПП «Шегині» автобус зустрів «спецназ у бронежилетах».

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Після цього «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну.

Фото: Маркіяна Лубківського