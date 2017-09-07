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Незабаром біля «Вернісажу» розпочне працювати платний паркінг на 73 місця

Соломія Григор'єва

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З 18 вересня розпочне працювати зона паркування біля «Вернісажу». У ній облаштовано 73 паркомісця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На цій зоні паркування буде встановлено паркомати, шлахбауми і нанесена розмітка. Також буде влаштовано кілька автоматичних в’їзних терміналів, через які буде здійснюватися сплата за користування парковкою», – розповів прес-секретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

Нагадаємо, 19 травня, виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про облаштування зони паркування біля ринку «Вернісаж». Тут буде об’єднано 4 парковки в одну закриту зону паркування. А саме, парковки на вул. Вірменська – 18 паркомісць, вул. Лесі Українки – 10 паркоміць, вул. Низький Замок – 20 паркомісць, вул. Театральна – 25 паркомісць.

Ціна паркування становитиме 8 грн. за годину.

Відповідно до Закону України 10% паркомісць (в даному випадку 7 місць), віддається безкоштовно для людей з інвалідністю.

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