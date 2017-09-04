ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині під час застілля 22-річний молодик підрізав гостя: чоловік – у реанімації

Вероніка Рой

|

У Сокальському районі під час розпивання спиртних напоїв чоловік поранив ножем свого гостя. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Сокальське відділення поліції 1 вересня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району місцевий мешканець завдав чоловікові тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили, що троє братів, віком 28, 26 та 22 роки, в себе вдома розпивали спиртні напої. До них в гості зайшов 36-річний мешканець сусіднього села, який долучився до застілля.

Між чоловіками на побутовому грунті виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої молодший з братів вдарив гостя кухонним ножем.

Потерпілого госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «ножове поранення передньої черевної стінки». За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів