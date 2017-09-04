На Львівщині під час застілля 22-річний молодик підрізав гостя: чоловік – у реанімації

У Сокальському районі під час розпивання спиртних напоїв чоловік поранив ножем свого гостя. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Сокальське відділення поліції 1 вересня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району місцевий мешканець завдав чоловікові тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили, що троє братів, віком 28, 26 та 22 роки, в себе вдома розпивали спиртні напої. До них в гості зайшов 36-річний мешканець сусіднього села, який долучився до застілля.

Між чоловіками на побутовому грунті виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої молодший з братів вдарив гостя кухонним ножем.

Потерпілого госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «ножове поранення передньої черевної стінки». За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.