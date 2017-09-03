У Харкові трапилась масштабна пожежа на фабриці

У Харкові 3 вересня сталася пожежа у триповерховій будівлі підприємства з виробництва пакувальних матеріалів площею 8 тисяч квадратних метрів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, повідомлення про пожежу на вул. Золочівській, 4-а у Холодногірському районі міста надійшло до Служби порятунку “101” о 6:15.

О 8:30 пожежу на площі 3 тисячі квадратних метрів вдалося локалізувати.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося уникнути розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.