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Про війну, що возвеличує душі. У Львові відкрили особливу виставку

Катерина Родак

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Сьогодні, 2 вересня, у Палаці Сапєгів відбулась презентація фотовиставки та книги «Якби не війна». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Участь у відкритті взяли влади, діячі культури, духівництва, волонтери, рідні і друзі бійців, які брали участь у проекті, громадськість.

Це фотопроект, який створювали упродовж року волонтери. Виставка розповідає про те, як війна калічить тіла, але звеличує душі. У ній –  історії про те, як отримані важкі травми – не привід опускати рук, про людей, які, попри все, не втрачають здатності любити і мріяти, а також про жінок, які не побоялися взяти у руки зброю та захищати державу.

В експозиції – вісім тематичних блоків. У семи із них – 12 світлин, а у восьмому – 25.

Вони поділені тематично – кохання, жінки на війні, мирні професії воїнів, героїчні мами з їхніми героїчними синами, соціальний блок, легіонери, невідомі герої та блок з історіями 12-х полеглих бійців.

Фотопроект, який вперше продемонстрували наприкінці 2016-го року в Національному музеї історії України у Києві подорожує містами нашої держави. Львів – перше місто на теренах Західної України, де його презентують.

Зазначимо, що виставка триватиме до 10 вересня, а кошти від реалізації книги волонтери спрямують на допомогу родинам загиблих, ліки для поранених і на потреби військових на передовій. Вхід – вільний.

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