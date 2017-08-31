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Винниківський «Рух» орендував трьох гравців «Карпат»

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Винниківський «Рух», що виступає у Першій лізі, домовився про річну оренду із трьома гравцями прем’єрлігових «Карпат». Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці львівського клубу.

Таким чином, опорники Юрій Ткачук та Назар Вербний, а також вінгер Максим Грисьо захищатимуть чорно-жовті кольори карпатівських сусідів, а, відповідно, знаходитимуться під візуальним контролем тренерів «зелено-білих».

Також нагадаємо, що нещодавно «Рух» орендував крайнього захисника Андрія Марковича та атакувального хавбека Віктора Хомченка. Таким чином, у Винниках тепер виступатиме одразу п’ятеро карпатівців.

Фото: Facebook-сторінка львівських «Карпат»

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