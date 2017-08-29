Гройсман доручив розібратись з підвищенням цін на автогаз

Прем’єр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі та правоохоронцям розібратися з підвищенням цін на зріджений газ. Про це Гройсман заявив під час міжвідомчої наради в Кабміні, передає прес-служба Кабміну, пише УП.

«Я хочу, аби служби, від кого це залежить, навели порядок на ринку автомобільного газу. Різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Ринок лихоманить. Це диверсія проти України. Ми маємо захистити внутрішнього споживача – рядових громадян», – сказав Гройсман.

Відтак глава уряду доручив відомствам з’ясувати причини підвищення цін на зріджений газ, а також вжити заходів для зниження вартості палива до 15 вересня.

«Я пропоную міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику скликати міжвідомчу комісію по паливу і напрацювати всі рішення з цього приводу. Віце-прем’єр-міністру Володимиру Кістіону – порти, залізниця, митниця – прошу опрацювати максимально швидке проходження всіх процедур, включаючи перевалку та транспортування палива», – зазначив прем’єр.

Також Гройсман доручив ДФС та правоохоронцям проаналізувати учасників ринку автогазу, особливо «недобросовісних трейдерів».

«Також доручаю на рівні віце-прем’єр-міністрів за тиждень провести нараду і внести комплексну пропозицію щодо врегулювання ситуації”, – додав глава уряду.

Окрім того, на нараді зазначили, що, за інформацією ДФС, за 8 місяців цього року обсяг імпортованого газу збільшився на 70 тис. тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і перевищив 600 тис. тонн. Разом з тим значно скоротилася кількість трейдерів, що постачають зріджений газ з Росії, звідки Україна отримує найбільше цього виду палива.

“Це є наслідок монополії. Наразі я вимагаю від АМКУ більш рішучих дій, а ще прошу всю інформацію – скільки було трейдерів, хто сьогодні працює на ринку, якими є джерела постачання палива – і цю статистику я покладу на стіл президенту України”, – сказав Гройсман.

Як повідомлялося, ціни на скраплений газ на українських АЗС ростуть рекордними темпами. Основною причиною зростання цін на автомобільний газ називають дефіцит ресурсу.