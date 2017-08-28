На Львівщині затримали чоловіка, що намагався вкрасти двісті літрів дизельного палива

На Львівщині зловмисник злив з дорожньої техніки двісті літрів дизеля. Чоловіка викрили охоронці дорожньо-будівельної компанії. Відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Пустомитівське відділення поліції 26 серпня вночі із заявою про крадіжку звернувся працівник охорони одного з підприємств. Чоловік повідомив, що близько другої ночі поблизу села Нижня Білка зловмисник злив з техніки дорожньо-будівельної компанії близько двохсот літрів дизельного пального вартістю майже чотири з половиною тисячі гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 20-річний мешканець одного з сіл району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.