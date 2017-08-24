В Україну повертається спека

З 25 серпня і до кінця тижня в Україні підвищуватиметься температура повітря. Про це у Facebookповідомляє синоптик Наталка Діденко, передає Львівський портал.

«Вихідні святкові – попереду. І будуть вони синоптично розкішними. До неділі включно в Україні очікується суха сонячна погода із красивими хмарками, кавунами, помідорами, ковбасами, травами, сидіннями коло річок чи в лісі чи вдома на подвір”ї, сімейними та дружніми галявинами.

Температура повітря вже із завтра почне підвищуватися, вдень +24+28 градусів. А далі до кінця тижня на півдні до +30, скрізь комфортно тепло», – написала вона.