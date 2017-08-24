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До мешканців центру Львова навідуються злодії, представляючись працівниками обленерго

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Львів’ян попереджають про зловмисників, які приходять у підходи у форменному одязі «Львівобленерго» і відключають мешканцям світло. Про це Львівському порталу повідомили в ЛКП «Муніципальна дружина».

Львів’ян закликають до пильності, бо трапилося декілька випадків, коли у під’їздах житлових будинків були пошкоджені електрощитові і люди залишились без світла. А перед цим мешканці бачили у будинку людей у форменному одязі із написом «Львівобленерго».
«Про ці випадки на «гарячу лінію» міста повідомили мешканці центральної частини міста, зокрема, площі Ринок . Вони розповідали, що телефонували в обленерго, повідомляючи про пошкодження щитових. Проте, там не підтвердили, що за вказаними адресами були їхні працівники. Кажуть, що в деяких електрощитах були вирвані запобіжники.
Тому нашим патрулям ми дали вказівку звертати особливу увагу: якщо біля будинків чи всередині побачать людей у формі працівників обленерго, їх проситимуть представитись та показати посвідчення. Коли ж документів не буде, патрульні про це одразу повідомлятимуть до Центру безпеки міста і вже там буде прийняте миттєве рішення », – розповів директор ЛКП «Муніципальна дружина» Роман Хом’як.
Мешканцям у таких випадках теж радять поцікавитись, чи мають посвідки люди, які, можливо, зазиратимуть до будинкових мереж. Якщо ж виникли підозри, незнайомців можна спробувати сфотографувати. І телефонуйте у 102!

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