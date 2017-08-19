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Львів потрапив у ТОП-100 місць планети, які варто відвідати за життя

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Львів увійшов до топ-100 місць планети, до яких хоча б раз за життя варто помандрувати.  Українське місто у престижний тревел-рейтинг, яке склало видання Business Insider UK, додала популярна блогер Меліса Хай, більш відома як Girl Eat World, пише Укрінформ.

«Львів – це історичний центр України і тут можна багато чого побачити та про багато що дізнатися», – сказала Хай.

Крім того, вона зауважила, що у Львові можна скуштувати один із найсмачніших шоколадів у світі.

Зазначається, що свій рейтинг журналісти сформували, базуючись на результатах опитування 20 топових тревел-блогерів, редакторів профільних сайтів та видань. Кожному з них запропонували вибрати 5 найкращих місць, які вони коли-небудь відвідували.

У рейтинг потрапили як популярні туристичні місцини, так і маловідомі локації. Серед них – Лофотенські острови в Норвегії, Кавказькі гори в Казбеці (Грузія), тихоокеанська держава Тувалу, храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі, сніговий фестиваль Камакура в Йокоте (Японія), Галапагоські острови, Намібія та інші.

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