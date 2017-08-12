Міністр соцполітики каже, що українці багато їдять, тому і витрачають 50% доходу на продукти

Ціни на продукти в Німеччині й Україні приблизно однакові, але німці витрачають менше своїх доходів на харчування, ніж українці, оскільки менше їдять. Про це сказав міністр соціальної політики Олександр Рева, передає видання «Гордон».

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що українці витрачають на їжу 50% доходів, оскільки багато їдять. Про це він сказав в ефірі телеканала “112 Україна”.

“Приблизно 60% громадян України перебувають за межею бідності, водночас приблизно 50% доходів люди витрачають на продукти харчування. Це цифра, яку нам дають учені”, – сказав Рева.

Ведучий озвучив статистику української профільної Асоціації торгових мереж, згідно з якою українці стали витрачати більше грошей на їжу, оскільки зросли ціни на продукти харчування. Згідно з цими даними, громадяни України витрачають половину доходів на продукти, у Німеччині на їжу витрачають 14% доходів, а в Польщі – 25%.

“Коли ми говоримо про те, що німці витрачають 14%, а ми 50%, то тут система пріоритетів”, – відповів Рева.

За словами міністра, в Україні існує історична традиція, обумовлена Голодомором і війнами, згідно з якою люди ставляться до їжі не так, як в інших країнах. Рева додав, що українці можуть відмовляти собі в усьому, але не в повноцінному здоровому харчуванні.

“Німці їдять трохи по-іншому. У них інший раціон. Їхня культура харчування дуже відрізняється від нашої. Ураховуючи, що ціни на продукти приблизно однакові в Німеччині й Україні, вони їдять менше не тому, що в них немає можливості, а тому що така культура. І тому вони витрачають менше порівняно з нашими людьми”, – сказав Рева.

Фото: КП в Україні