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Двоє українців намагалися перетнути кордон на крадених мікробусах

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Прикордонники Львівського загону затримали порушників, які намагалися перетнути кордон на викрадених автівках Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Два викрадених автомобілі виявили сьогодні уночі прикордонники Львівського загону на кордоні з Республікою Польща.
В пункті пропуску «Рава – Руська» намагалися  перетнути двома  мікроавтобусами  «Івеко» 2016 року випуску польської реєстрації,  громадяни України. Під час заходів прикордонного контролю на транспортні засоби  відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясувалось, що автомобілі в лютому  2017 року були викрадені на території Польщі. По даним фактам поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. Водіїв та автомобілі передано співробітникам Нацполіції.

Фото: ДПСУ

 

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