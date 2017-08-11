Двоє українців намагалися перетнути кордон на крадених мікробусах

Прикордонники Львівського загону затримали порушників, які намагалися перетнути кордон на викрадених автівках Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Два викрадених автомобілі виявили сьогодні уночі прикордонники Львівського загону на кордоні з Республікою Польща.

В пункті пропуску «Рава – Руська» намагалися перетнути двома мікроавтобусами «Івеко» 2016 року випуску польської реєстрації, громадяни України. Під час заходів прикордонного контролю на транспортні засоби відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясувалось, що автомобілі в лютому 2017 року були викрадені на території Польщі. По даним фактам поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. Водіїв та автомобілі передано співробітникам Нацполіції.

Фото: ДПСУ