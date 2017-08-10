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"Пекельна" п'ятниця у Львові. Завтра мешканцям прогнозують до +37

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Завтра вдень, 11 серпня, по території Львівської області та місту Львову – місцями сильна спека 35 – 37°С. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посиланням на Львівський регіональний гідрометцентр.

Зазначимо, що така температура атмосферного повітря, в умовах виникнення загорання сухої рослинності, лісових насаджень і торфу, може призвести до масштабних пожеж, які становитимуть загрозу не лише довкіллю, житловим будинкам та інфраструктурі, але й життю і здоров’ю людей.

Відтак, правління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради нагадує, що недотримання правил пожежної безпеки та необережне поводження з вогнем, зокрема непогашене вогнище, кинутий недопалок, у більшості випадків призводить до загоряння торфовищ або сухої рослинності.

12 серпня синоптики прогнозують в другій половині дня та ввечері –  короткочасний дощ, місцями сильні зливи; грози, подекуди град. Вітер південно-східний, вночі 5 – 10 м/с, в другій половині дня та ввечері місцями шквали 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі 18 – 23° тепла, вдень 27 – 32° тепла.

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