Передчасно помер український художник та музикант Іван Денисенко

5 серпня під час виступу на фестивалі «Серпневий блюз» в Естонії помер український художник та соліст української групи Ivan Blues & Friends Іван Денисенко. Йому було 35 років, пише Zaxid.net.

«Іван встиг дограти сет, після чого йому стало погано. На місце викликали швидку, медики робили йому масаж серця кілька десятків хвилин», – розповів організатор фестивалю Індрек Дітманн.

Іван Денисенко страждав на акромегалію. Причиною захворювання стала доброякісна пухлина мозку. Акромегалія – це захворювання, пов’язане з порушенням функції передньої долі гіпофіза, яке супроводжується збільшенням черепа, особливо його лицьової частини. Вона виникає зазвичай після завершення росту організму і триває багато років.

Як відомо, Іван Денисенко – український художник та музикант. Його музичний шлях почався паралельно з навчанням у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Він почав співати у хоровій капелі «Золоті ворота». Там Іван захопився блюзом та створив музичну групу.