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Ryanair перевезла мільярдного пасажира

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Найбільша в Європі авіакомпанія Ryanair перевезла мільярдного пасажира з моменту першого свого польоту в 1985 році. Про це йдеться у офіційній заяві лоукостера, пише ЦТС.

«Ми стали першою в Європі авіакомпанією, що досягла мільярдної пасажиропотоку», – йдеться в офіційній заяві Ryanair.

У липні 2017 року Ryanair перевезла 12,6 млн пасажирів, збільшивши цей показник на 11% в порівнянні з липнем минулого року. Цей місяць також став рекордним для авіакомпанії за пасажиропотоком за всю її історію.

Для порівняння: найбільша українська авіакомпанія МАУ за весь рік перевозить близько 7 млн ​​пасажирів, а за всю свою історію її сумарний пасажиропотік склав приблизно 40 млн чоловік.

Ryanair управляє флотом з 397 літаків Boeing 737-800. Також є ще один Boeing 737-700, який компанія використовує для чартерних перевезень і тренування пілотів. За підсумками останнього фінансового року, що завершився 31 березня, лоукостер збільшив чистий прибуток на 6% до 1,32 млрд євро.

Як повідомляв Львівський портал раніше, авіакомпанія Ryanair покинула ринок України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль» та чинним директором Павлом Рябікіним. В авіакомпанії зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі «Міжнародні авіалінії України», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

Після різкої заяви міністра інфраструктури «Необхідно визначитися: ми за євроінтеграцію і світових інвесторів чи ми за «Хонку», прем’єр міністр України Володимир Гройсман таки ініціював поновлення переговорів. Лише після цього «Бориспіль» відновив переговори з Ryanair…

26 липня стало відомо, що авіакомпанія МАУ у суді вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львів, заборонити Мінінфрастуретури сприяти Ryanair в Україні та зобов’язати Україну виплатити МАУ десятки мільйонів втрат. Попри те стало відомо, що МАУ насправді заборгувала державі 400 мільйонів. У аеропорту «Львів» також відреагували на претензії МАУ щодо Ryanair.

На початку серпня стало відомо, що держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» надавало авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» непрозорі знижки щодо сплати аеропортових зборів.

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