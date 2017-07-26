В Україні майже 80% молоді отримує вищу освіту

В Україні 79% населення отримує вищу освіту. Про це в ефірі «5 каналу» заявив перший заступник міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, передає Львівський портал.

«За ступенем охоплення вищою освітою, ми займаємо десь там десяту, дванадцяту позицію в світі – 79%. Це дані Всесвітнього економічного форуму. От якщо взяти молодь віком від 20 до 26 років, то 79% отримують так чи інакше вищу освіту. 60% отримують за рахунок бюджету, ще 20% отримують її за власні гроші», – сказав він.

Також Володимир Ковтунець зазначив, якщо дивитися якісні показники, то вже за інженерною освітою ми знаходимося в п’ятому десятку, а за бізнес-освітою – в кінці першої сотні.