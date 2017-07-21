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Соліст групи Linkin Park покінчив життя самогубством

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У віці 41 року помер соліст американської групи Linkin Park Честер Беннінгтон. Повідомляють, що його знайшли мертвим у його будинку під Лос-Анджелесом. Про це повідомляє ВВС Україна.

Коронер округу Лос-Анджелес повідомив, що Беннінгтон, за всіма ознаками, повісився.

Співак був близьким другом вокаліста Soundgarden Криса Корнелла, який у травні вкоротив собі віку.

Утворений у 1996 році, гурт Linkin Park продав понад 70 млн альбомів у світі, завоювавши дві премії “Греммі”.

Група мала цілу низку хітів, зокрема, Faint, In The End чи Crawling, і співпрацювала з репером Jay-Z.

Він був двічі одружений, у нього залишилося шестеро дітей.

Таболід TMZ зазначає, що у Беннінгтона довгі роки були проблеми з алкоголем і наркотиками. В одному з інтерв’ю він заявляв, що подумував про самогубство через те, що в дитинстві зазнав сексуального насильства.

Честер Беннінгтон народився в Фініксі в 1976 році. Музичну кар’єру він почав в 17 років в групі Grey Daze, в 1997 році став вокалістом у Linkin Park.

З Linkin Park Беннінгтон записав сім студійних альбомів, багато з яких стали платиновими.

Останній із них, One More Light, вийшов в травні цього року.

Фото: The Flow

 

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