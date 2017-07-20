ОСТАННІ НОВИНИ

До будинку для сімей загиблих військовослужбовців АТО прокладуть дорогу

|

Сьогодні під час пленарного засідання депутати прийняли ухвалу з редакційними правками «Про затвердження ЛКП «Рембуд» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вулиці Під Голоском». Ділянку надано для будівництва дороги до багатоквартирних житлових будинків сімей загиблих військовослужбовців – учасників АТО. За відповідну ухвалу проголосував 41 депутат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як зазначено в інформаційній записці до проекту ухвали, ця ухвала дозволить ЛКП «Рембуд» здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку площею 0,3515 га (право постійного користування землею) для будівництва дороги до багатоквартирних житлових будинків сімей загиблих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, , учасників добровольчих батальйонів, які були задіяні у проведенні антитерористичної операції, та військовослужбовців Державної прикордонної служби України – учасників АТО.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів