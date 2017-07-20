До будинку для сімей загиблих військовослужбовців АТО прокладуть дорогу

Сьогодні під час пленарного засідання депутати прийняли ухвалу з редакційними правками «Про затвердження ЛКП «Рембуд» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вулиці Під Голоском». Ділянку надано для будівництва дороги до багатоквартирних житлових будинків сімей загиблих військовослужбовців – учасників АТО. За відповідну ухвалу проголосував 41 депутат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як зазначено в інформаційній записці до проекту ухвали, ця ухвала дозволить ЛКП «Рембуд» здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку площею 0,3515 га (право постійного користування землею) для будівництва дороги до багатоквартирних житлових будинків сімей загиблих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, , учасників добровольчих батальйонів, які були задіяні у проведенні антитерористичної операції, та військовослужбовців Державної прикордонної служби України – учасників АТО.