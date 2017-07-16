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У центрі Львова потужна пожежа. Горить житловий будинок

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У центрі Львова потужна пожежа. Горить старовинний будинок на розі проспекту Свободи та вулиці Івана Тиктора. Про це повідомляє координатор «Варта1» Ігор Зінкевич.

На місці події працюють пожежники.

Судячи із фото горить житловий будинок на проспекті Свободи, 31.

«На пр Свободи, 31 сталась пожежа у житловому будинку. За попередніми даними, займання відбулось на другому поверсі, зараз горить дах. Працівники ГУ ДСНС України у Львівській області працюють на місці. Причини події будуть згодом з`ясовувати», — повідомили у Галицькій районній адміністрації.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, станом на 17.00 год пожежу локалізували, але ще не ліквідували. Інформації про потерпілих наразі нема.

Фото: Варта1

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