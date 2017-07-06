У Академії сухопутних військ розповіли, для чого і для кого закупляли дороговартісні продукти

Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного спростовує поширену раніше у ЗМІ інформацію про незаконну закупівлю дороговартісних продуктів. Відповідне пояснення надав вчора, 5 липня, заступник начальника тилу Академії сухопутних військ, підполковник Олександр Мельничук, передає кореспондент Львівського порталу.

Нещодавно видання Наші гроші. Львів оприлюднило інформацію про те, що Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за результатами відкритих торгів замовила 12 тисяч кілограмів замороженої риби на майже 3,8 млн грн у 21-річного сумнівного приватного підприємця. Раніше схожа інформація з’являлась про закупівлю риби.

Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного наголошує, що згідно статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» в тендерного комітету академії підстав для відхилення тендерної пропозиції переможців торгів на закупівлю м’яса чи риби через систему Prozorro не має. Відтак всі відкриті торги пройшли згідно Закону.

Система Prozorro передбачає участь у тендерних закупівлях усіх охочих. Для уникнення корупційних складових та неупередженого ставлення замовника торгів до одного з учасників, до моменту початку аукціону не відомо, чи хтось з підприємців або підприємств виявив бажання брати участь у торгах, а хто саме брав участь у торгах, відомо стає тільки після завершення аукціону. Всі документи, які подають учасники торгів, доступні для всебічного вивчення усім охочим, що не дає замовнику торгів можливості до неупередженого ставлення до одного з учасників торгів.

Варто підкреслити, що Національна академія сухопутних військ закупівлі продуктів харчування для курсантів не здійснює. Усі закупівлі продуктів харчування, оголошені Національної академією, здійснюються для забезпечення харчування військовослужбовців іноземних держав та підрозділу Збройних Сил України, які проходять спільні навчання за програмою підготовки «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи — Україна» (JMTG-U) на території полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівського району, Львівської області).

«Відбулися торги, перевірили документи, підстав для відхилення пропозиції немає. Якби ми відхилили цю пропозицію, Антимонопольний комітет розглядав би її кілька тижнів, а ми були б паралізованими. Як би ми пояснили наших американським чи канадським партнерам, що ми не можемо їм закупити продукти за їхні ж гроші, бо в нас проблеми з тендерними закупівлями? Іноземці за свої гроші харчують себе і нашого українського солдата, з яким вони разом тренуються. І будуть це робити, поки наша продовольча система не досягне певних успіхів», – пояснив Олександр Мельничук.

В список продуктів харчування згідно вимог харчування за стандартами НАТО входять такі продукти як:

— ковбаси копчені, сирокопчені та інші м’ясні вироби;

— риба (в тому числі лосось та хек);

— молочні продукти (йогурти, сири в асортименті);

— свіжі овочі та фрукти (кавуни, полуниця, ківі, ананаси, виноград);

— випічка (печиво, тістечка);

— приправи та спеції (соуси);

— різноманітні соки.

Меню харчування на кожний день та асортимент харчування затверджується представниками США і Канади на підставі стандартів НАТО, з обов’язковим контролем якості продуктів, що постачаються, та процесу приготування їжі. Харчування контингенту позитивно оцінюється американською та канадською сторонами, про що свідчать численні грамоти, подяки та документальні висновки міжнародних інспекцій.

«Ми не закуповуємо їжу самі. Ми платимо українські стороні гроші, а ті вже через тендери закуповують нам ту їжу, яка передбачена стандартами. Тут є наш військовий кухар, який контролює, які продукти закуповуються, але наші українські партнери самі їх чудово знають і ми їм довіряємо», – прокоментував Львівському порталу канадський офіцер по зв’язкам з пресою Майкл Вейзенфільт.

Фото: Львівський портал