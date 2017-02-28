У Львові біля житлового будинку знайшли артилерійський снаряд часів війни

На вулиці Золотій поблизу житлового будинку працівники ПАТ «Львівгаз» виявили артснаряд часів війни. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні, 28 лютого, о 09.44 год. під час проведення земляних робіт працівниками ПАТ «Львівгаз» (вул. Золота, 42, Шевченківський район), в 20-ти метрах від житлового будинку і в 50-ти метрах від прохідної № 2 ПАТ «Львівгаз» було виявлено вибуховий предмет – 52-мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни.

Місце події було огороджено, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на термінове вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.

Фото: www.vezha.org