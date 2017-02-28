ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові біля житлового будинку знайшли артилерійський снаряд часів війни

|

На вулиці Золотій поблизу житлового будинку працівники ПАТ «Львівгаз» виявили артснаряд часів війни. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні, 28 лютого, о 09.44 год. під час проведення земляних робіт працівниками ПАТ «Львівгаз» (вул. Золота, 42, Шевченківський район), в 20-ти метрах від житлового будинку і в 50-ти метрах від прохідної № 2 ПАТ «Львівгаз» було виявлено вибуховий предмет – 52-мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни.

Місце події було огороджено, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на термінове вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.

Фото: www.vezha.org

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної
Катерина Сердюк для Львівського порталу
У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної

У Львові обговорили проблему автентичних традицій та розповіли про підробку українських звичаїв російськими, зокрема виг...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн